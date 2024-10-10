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İsrail Ordusunun Saldırısı: UNIFIL Barış Gücü Askerleri Yaralandı

UNIFIL, İsrail'in saldırısında 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını açıkladı. Olay gerginliğin arttığı Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:10
İsrail Ordusunun Saldırısı: UNIFIL Barış Gücü Askerleri Yaralandı

UNIFIL Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun bir gözlem kulesine düzenlediği saldırıda 2 askerin hafif yaralandığını bildirdi.

Gerginlik Devam Ediyor

UNIFIL'in yaptığı yazılı duyuruda, Lübnan-İsrail sınırındaki Mavi Hat bölgesinde artan gerginlikler vurgulandı. İsrail ordusunun Ras Nakura ve çevresinde kara saldırıları gerçekleştirdiği ve Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtildi.

Saldırı Detayları

Ras Nakura'daki UNIFIL karargahının daha önce birçok kez hedef alındığı kaydedildi. Saldırı sırasında bir Merkava tipi tankın, UNIFIL karargahındaki gözlem kulesine doğrudan ateş açtığı, bu olayda 2 askerin kuleden düştüğü ve yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu ve tedavi süreçlerinin sürdüğü ifade edildi.

İsrail Askerleri ve Saldırılar

Ayrıca, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Lebbune bölgesinde de UNIFIL mevzilerine ateş açtığı ve buradaki sığınağın girişine zarar verdiği aktarıldı. Bir insansız hava aracının da UNIFIL mevzisi içindeki sığınağa yaklaşarak izleme kameralarına kasıtlı olarak ateş açıldığı ifade edildi.

Uluslararası Yükümlülükler

UNIFIL, İsrail ordusu ve diğer taraflara Birleşmiş Milletler (BM) personelinin güvenliğine ve dokunulmazlığa respect gösterme yükümlülüklerini hatırlattı. Herhangi bir kasıtlı saldırının uluslararası insani hukuk ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olacağı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hatönden geri çekilmesini ve bu bölgede sadece Lübnan ordusu ile UNIFIL’a ait silahların bulundurulmasını öngörmektedir. Fakat 2000 yılından bu yana bu bölgedeki neredeyse tüm alan, Hizbullah’ın etkin askeri kontrolü altında bulunmaktadır.

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