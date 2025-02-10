İsrail Parlamentosu'nda Gazze Esirleri Üzerine Tartışma

İsrail Meclisi'nde Gergin Anlar

İsrail parlamentosu (Knesset) koridorlarında, Gazze'de tutulan esirlerin aileleri ile milletvekilleri arasında nefes kesen bir sözlü tartışma yaşandı. İsrail’in Kanal 13 televizyonunun bildirdiğine göre, esir yakınlarının ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hemen uygulanması ve esirlerin serbest bırakılması yönündeki talepleri mecliste farklı görüşlerin çatışmasına yol açtı.

Milletvekilleri Arasında Sert Gerginlik

Anayasa Komisyonu'nda Yahudi Birleşik Tevrat Partisi'nden Yitzhak Pindrus ile Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi’nden Merav Cohen arasında tansiyon aniden yükseldi. Milletvekili Cohen, oturumda hükümetin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını bir an önce tamamlaması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Bu ifadelerin ardından, Komite Başkanı Pindrus ile Milletvekili Cohen arasında gerginlik tırmandı. Pindrus, Cohen’e hakaret ederek "aptal" dedi ve salondan çıkarılmasını istedi.

Kamuoyu Endişeleri Artıyor

Öte yandan, İsrail kamuoyunda Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerinden geri adım atma ihtimalinin endişelere yol açtığı belirtiliyor. Bu durum, esirlerin aileleri ve toplumun farklı kesimleri arasında kaygı yaratıyor.