İsrail Polisi May Golan'ın Ofisine Yolsuzluk Baskını

İsrail polisi, Lahav 433'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında Bakan May Golan'ın Batı Kudüs'teki ofisine ve yakınlarının evlerine sabah baskını düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:57
Lahav 433 soruşturmasında danışman ve yakınları gözaltına alındı

İsrail polisi, aşırı sağcı Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan'ın ofisine sabah saatlerinde yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

Lahav 433 biriminin yürüttüğü soruşturmada, yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullanma suçlamaları çerçevesinde Bakan May Golan, 'şüpheli' sıfatıyla sorguya çağrıldı.

Polis ekipleri, Golan'ın Batı Kudüs'teki ofisi ile bazı yakınlarının evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Bakanın danışmanının da bulunduğu; danışmanın evinde yapılan aramada ise esrar çiftliği tespit edildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, gözaltındakiler sorgulanmak üzere polis merkezine sevk edildi. Bir sanığın ise bugün ilerleyen saatlerde Rishon LeZion Sulh Ceza Mahkemesinde tutukluluğunun uzatılması için hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Yerel basın, sabah gözaltına alınan şüphelilerden birinin aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunun başkanı ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yakın arkadaşı olduğunu yazdı.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberlere göre, Şubat ayında Bakan Golan hakkında vergi mükelleflerinin parasını kötüye kullandığı ve yakınlarına bakanlıktan maaş bağlattığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialara ilişkin olarak aylar önce soruşturma başlatıldı; Bakan ve yakınları iddiaları reddetti.

