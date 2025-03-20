İsrail Polisinden Protestoculara Sıfır Tolerans: 12 Gözaltı

İsrail Polisi, Netanyahu'nun Konutunda Protestoculara Müdahale Etti

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararı aleyhine düzenlenen gösteride, toplamda 12 protestocuyu gözaltına aldı.

Gösteriler ve Olaylar

Kudüs'te, Netanyahu'nun konutuna yakın bir bölgede gerçekleştirilen gösteriler sırasında toplumsal huzursuzluklar yaşandı. İlgili yazılı açıklamada, göstericilerin kamu düzenini bozduğu ve hem vatandaşı hem de polis memurlarını tehdit ve darp ettiği belirtildi. Göstericilerin yol ortasında ateş yakması, diğer protestocular için ciddi bir tehlike oluşturdu. Bu duruma karşılık olarak, polis yangını kontrol altına almak amacıyla yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

Polis ile Protestocular Arasındaki Çatışmalar

Açıklamada, polis ve göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı ve kalabalığı dağıtmak amacıyla tazyikli su kullanılmak zorunda kalındığı ifade edildi. Olaylar sırasında bir polis ve bir vatandaşın bazı protestocuların saldırısına uğraması kaydedildi.

Gazze'ye Saldırılar ve Siyasi Kriz

İsrail, 18 Mart'ta Hamas ile olan ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500’den fazla Filistinli yaralandı. Saldırıların, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

Hamas'ın Tepkisi

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve arabulucu ülkelerin önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde soykırımını yeniden başlattığını belirtti. Gaza'daki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini eleştirerek esirlerden vazgeçmekle suçladı ve yeniden başlatılan savaşın, esirleri geri getirmek için bir bahane olduğunu öne sürdü.

Şin-Bet Direktörü'nün Görevden Alınması

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği sürpriz saldırının ardından, İsrail devleti üst düzeyde karşılıklı suçlamalarla çalkalanırken, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar görevden alınan son isim oldu. Netanyahu, 16 Mart'ta yaptığı video açıklamada, Bar'ı bir görüşmeye davet etti ve görevden alınmasının oylanacağını açıkladı. Bu karar, Bar'a olan güvensizliği ile gerekçelendirildi ve tarihi bir olay olarak Şin-Bet direktörünün ilk defa görevden alındığı ifade edildi.