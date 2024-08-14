İsrail Polisinin Ultra Ortodoks Göstericilere Müdahalesi: 12 Gözaltı

İsrail Polisinin Müdahalesi

İsrail polisinin, ülkenin kuzeyindeki Taberiyye kentinde zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilere (Harediler) müdahalesi sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.

Protesto ve Gözaltılar

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Harediler, Taberiyye'deki Michve Alon askeri eğitim üssü önünde, dini okul (Yeşiva) öğrencilerinin zorla askere alınmasını protesto etti. Yüzlerce Haredi, çevredeki yolları trafiğe kapatırken, askeri üssün kapları yakınında ateş yaktılar. Şiddet olaylarına dönüşen protestoya müdahale eden polis, kamu düzenini bozma gerekçesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yüksek Mahkemeden Önemli Karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran’da yaptığı oylamada, Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına dair yasal dayanağın bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların çağırılması gerektiğine karar verdi. Bu kararda, askere gitmeyenlerin kamu destek ve eğitim yardımlarından yararlanamayacaklarına da vurgu yapıldı.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail’de yeni bir iç kargaşa yaratma ve kültürel çatışmayı körükleme potansiyeline sahip. Ultra Ortodoksların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin Mart 2024’te sona ermesi bekleniyor ve askerlik hizmetini reddedenlerin devlet desteğinden mahrum kalacakları belirtiliyor.

Haredilerin Askerlik Ret Sebepleri

Harediler, dini inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddeden bir gruptur. İsrail’de 9 milyonluk nüfusun yaklaşık %12’sini oluşturan bu kesim, laik Yahudilerle birçok konuda çatışma yaşamakta ve toplumla entegrasyonu reddetmektedir. Ülkede kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerliğe tabi olmakla birlikte, Haredilerin, 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında eğitim almaları halinde bu hizmetten muaf oldukları belirtilmiştir.

Kanun Teklifleri

İsrail’in koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçiştirerek temsil ettikleri toplulukların askerlikten muaf tutulmasını yasalarla güvence altına almak istemektedir.