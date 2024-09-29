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İsrail, Ramallah'ta Ayrım Duvarı İnşaatına Başladı

İsrail, Ramallah'ta Filistinlilere ait topraklarda ayrım duvarı inşaatı için hafriyat çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:40
İsrail, Ramallah'ta Ayrım Duvarı İnşaatına Başladı

İsrail'in Ayrım Duvarı İnşası Ramallah'ta Başladı

İsrail, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait arazilerde ayrım duvarı inşası için hafriyat çalışmalarını başlattı. Bu durum, bölgedeki Filistinlilerin hareket alanını kısıtlayarak, evlerine ulaşmaları için alternatif ve uzun yollar kullanmalarına neden olacak.

Hafriyat Çalışmaları ve Tahribat

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Ramallah'ın Sincil kasabasındaki arazilerin tahrip edilmesi için İsrail'e ait buldozerler kullanılıyor. Tanıklar, İsrail'in kasabanın çevresine bir duvar inşa etmeye hazırlandığını ifade ederek, bu nedenle ekinlerin yok edildiğini kaydetti.

Askeri Talimatlar ve Toprak Gaspları

İsrail makamlarının Sincil Belediyesi'ne, kasabada ayrım duvarı inşası için 15 dönümlük araziye el konulması yönünde askeri talimat gönderdiği öğrenildi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, 30 Mart tarihli açıklamasında 7 Ekim'den bu yana İsrail'in 27 bin dönüm Filistin toprağını gasbettiğini duyurmuştu.

2023 Yılı İstatistikleri

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun raporuna göre, 2023 yılında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail tarafından el konulan topraklar bir önceki yıla göre iki kat arttı. 2022 yılında 26 bin dönüm olan toprak gaspı, 2023 yılında 50 bin 526 dönüme çıkarak dikkat çekti.

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