İsrail, Refah'ta Ambulansları Kuşatma Altına Aldı

İsrail'in Refah'taki Kuşatması

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde ambulansların İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını bildirdi. Söz konusu kuşatma esnasında bazı sağlık görevlilerinin yaralandığı öğrenildi.

Filistin Kızılayı'nın yaptığı yazılı açıklamada, Refah'ta bombardımana maruz kalan bölgelerde bulunan çok sayıda ambulansın etrafının İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı ifade edildi. Bu kuşatma sırasında yaşanan yaralanmalara dair ise kesin bir sayı verilmedi.

Daha da endişe verici bir durum, kuşatma altında bulunan ambulans mürettebatıyla saatlerdir irtibatın kesilmesi oldu. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, ambulanslar Quadcopter tipi dronlar ve yoğun topçu atışlarıyla kuşatma altına alınmış durumda.

Filistinli Sivil Halkı Uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Refah kentinin batısındaki Tel Sultan bölgesindeki Filistinlileri göç etmeleri konusunda uyararak, “tehlikeli savaş bölgesi” olduğunu vurguladı. Ayrıca, sivillerin Mevasi bölgesine gitmeleri talimatını verdi.

Bu sabah erken saatlerde gerçekleşen hava saldırılarında Refah ve Han Yunus ilçelerinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadıra ve evlere saldırıda bulunuldu. Bu saldırılarda en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, pek çok kişi de yaralandı.

Gelişen Olaylar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı tekrar şiddetli saldırılarına başladı. Bu saldırılardan beri, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 49,747'ye, yaralı sayısının ise 113,213'e yükseldiği bildirildi.