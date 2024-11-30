DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.335.723,34 1,16%

İsrail Saldırısında Ailesini Kaybeden Şihabeddin: 'Gazze’yi Yeniden İnşa Etmek İstiyorum'

12 yaşındaki Şihabeddin, İsrail saldırısında ailesini kaybederek hayatına devam ediyor. Hayalleri Gazze'yi inşa etmek ve yetimlerin sesi olmak.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:21
İsrail Saldırısında Ailesini Kaybeden Şihabeddin: 'Gazze’yi Yeniden İnşa Etmek İstiyorum'

Gazze'de Ailesini Kaybeden Çocuğun Duygusal Hikayesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde evlerini bombalaması sonucu ailesinin tamamını kaybeden 12 yaşındaki Şihabeddin Ebu Muammer, yaşadığı zorlukları ve hayallerini AA’ya anlattı. Duygusal anlarla dolu bu hikaye, savaşın masum çocukları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hastanede Şehit Haberi

Şihabeddin, hastanede babası ve kız kardeşinin şehit olduğunu öğrendiğinde şu şekilde ifade etti: "Ne olursa olsun Allah'a şükürler olsun". Saldırı sırasında yaşadığı korkunç anları aktarırken, evlerinin bombalanmasının kargaşasını dile getirdi.

Saldırının Aniden Geldiğini Belirtti

Ebeveynlerinden birini veya ikisini kaybeden 35 bin Filistinli çocuktan biri olan Ebu Muammer, "20 Aralık 2023 akşamı, her zamanki gibi evde otururken bir anda her şey karardı" dedi. O anın kendisi için ne kadar yıkıcı olduğunu vurguladı.

Ambulansa Giden Yolculuk

Evlerinin bombalanmasının ardından ambulansa doğru gidişini anlatan Şihabeddin, "Amcam 3. kattan yürüyerek indi ve bana başka kimsenin olup olmadığını sordu" diyerek yaşadığı karmaşayı anlattı. Yaralıların hastaneye taşınmasında yaşanan çaresizliğe de dikkat çekti.

Annesinin Durumu İçin Üzüntü Duydu

Şihabeddin, annesiyle ilgili şu duygusal ifadeleri kullandı: "Annem o kadar ağır yaralanmıştı ki tanıyamadım". Haftalar süren tedavi sürecinde ailesinin yaşadığı dramı gözler önüne serdi.

Gelecek Hayalleri ve Eğitimi

Filistin müfredatını uygulayan okullarda eğitim aldığını belirten Ebu Muammer, "Mühendis olmak ve Gazze’yi yeniden inşa etmek istiyorum" diyerek geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Son Sözler: Mescid-i Aksa'nın Hürriyeti

Ailesini kaybeden kuzeni Ala Ebu Muammer de Türkiye'de eğitim alıyor ve "Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi için savaşmak istiyorum" diyerek duygularını ifade etti. Her iki çocuk, gelecekte Gazze'nin yeniden doğuşuna dair umutlarını yitirmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kaçakçı Tutuklandı
2
Bitlisli Kardeşler, Ekonomik Ömrünü Dolduran Ceviz Ağaçlarını Sanata Dönüştürüyor
3
Kefer Şuba: Umutlarla Dönülen Yıkım
4
Fransa, Çad'ın Askeri İşbirliği Anlaşmasını İptalini Not Etti
5
Eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal Meclisi'ne Girmeyecek
6
Trudeau ve Trump Florida'da Bir Araya Geldi
7
TMO 90 Gün Vadeli Arpa ve Yulaf Satışı Yapacak

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek