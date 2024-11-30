İsrail Saldırısında Ailesini Kaybeden Şihabeddin: 'Gazze’yi Yeniden İnşa Etmek İstiyorum'

Gazze'de Ailesini Kaybeden Çocuğun Duygusal Hikayesi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde evlerini bombalaması sonucu ailesinin tamamını kaybeden 12 yaşındaki Şihabeddin Ebu Muammer, yaşadığı zorlukları ve hayallerini AA’ya anlattı. Duygusal anlarla dolu bu hikaye, savaşın masum çocukları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hastanede Şehit Haberi

Şihabeddin, hastanede babası ve kız kardeşinin şehit olduğunu öğrendiğinde şu şekilde ifade etti: "Ne olursa olsun Allah'a şükürler olsun". Saldırı sırasında yaşadığı korkunç anları aktarırken, evlerinin bombalanmasının kargaşasını dile getirdi.

Saldırının Aniden Geldiğini Belirtti

Ebeveynlerinden birini veya ikisini kaybeden 35 bin Filistinli çocuktan biri olan Ebu Muammer, "20 Aralık 2023 akşamı, her zamanki gibi evde otururken bir anda her şey karardı" dedi. O anın kendisi için ne kadar yıkıcı olduğunu vurguladı.

Ambulansa Giden Yolculuk

Evlerinin bombalanmasının ardından ambulansa doğru gidişini anlatan Şihabeddin, "Amcam 3. kattan yürüyerek indi ve bana başka kimsenin olup olmadığını sordu" diyerek yaşadığı karmaşayı anlattı. Yaralıların hastaneye taşınmasında yaşanan çaresizliğe de dikkat çekti.

Annesinin Durumu İçin Üzüntü Duydu

Şihabeddin, annesiyle ilgili şu duygusal ifadeleri kullandı: "Annem o kadar ağır yaralanmıştı ki tanıyamadım". Haftalar süren tedavi sürecinde ailesinin yaşadığı dramı gözler önüne serdi.

Gelecek Hayalleri ve Eğitimi

Filistin müfredatını uygulayan okullarda eğitim aldığını belirten Ebu Muammer, "Mühendis olmak ve Gazze’yi yeniden inşa etmek istiyorum" diyerek geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Son Sözler: Mescid-i Aksa'nın Hürriyeti

Ailesini kaybeden kuzeni Ala Ebu Muammer de Türkiye'de eğitim alıyor ve "Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesi için savaşmak istiyorum" diyerek duygularını ifade etti. Her iki çocuk, gelecekte Gazze'nin yeniden doğuşuna dair umutlarını yitirmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.