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İsrail Saldırısında Hizbullah Üyeleri Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Nasrallah'ın yanı sıra 20 üyesinin öldüğü iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:12
İsrail Saldırısında Hizbullah Üyeleri Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyrut Saldırısı ve Hizbullah Kaybı

İsrail ordusu, 27 Eylül tarihinde düzenlenen hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile birlikte 20 üyesinin daha hayatını kaybettiğini öne sürdü. Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bu saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinin de yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Hava Saldırısının Ayrıntıları

İsrail ordu sözcüsü, söz konusu operasyonda Nasrallah'ın yanındaki bazı kritik isimlerin hayatını kaybettiğini belirtmiş ve aralarında İbrahim Hüseyin Cezini (Güvenlik Şefi), Semir Tevfik Dib (Danışman), Abdülemir Muhammed Seblini (Askeri Kapasite Artırım Lideri) ve Ali Naaf Eyüb (Silah Gücü Koordinatörü) gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi.

Hizbullah, bu iddialara dair henüz resmi bir yanıt vermezken, kendi açıklamalarında Ali Karaki adlı askeri komutanlarının da hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Karaki’nin, Hizbullah’ın askeri kanadındaki en üst düzey isimlerden biri olduğu ifade edildi.

İsrail-Lübnan Çatışmalarında Artan Can Kayıpları

Öte yandan, 8 Ekim 2023 itibarıyla süregelen çatışmalarda, Lübnan tarafında toplamda 1052 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunların 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olarak kaydedildi. Hizbullah, İsrail’a roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Ancak, İsrail tarafında önemli bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Göç dalgası devam ederken, birçok kişi Suriye'ye de移tediler. Bu durumun bölgede ne tür sonuçlar doğuracağı ise merak konusu.

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