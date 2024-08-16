İsrail Savaş Uçakları Han Yunus'taki Binaları Hedef Aldı

İsrail Ordusundan Han Yunus'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta tahliyesini talep ettiği binalara yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Hamed Mahallesi'nde bulunan ve önceden boşaltılması istenilen sivillere ait yapıları hedef aldı.

Saldırıların Ardından Karşılaşılan Manzara

Saldırılar neticesinde binalar tamamen yıkılırken, bölgeden yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Olay yerindeki durumla ilgili ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yeni bir harita paylaşarak, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki alanların yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin de tahliyesini talep etti. Adraee'nin yayınladığı haritada, yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer aldığı görüldü.

Hamed Mahallesi'nin Tarihçesi

Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin adıyla anılan Hamed Mahallesi, 2012 yılında Gazze'nin yeniden imar programı çerçevesinde, Doha'nın yaptığı 407 milyon dolarlık bağışla inşa edildi. Burası toplamda 2 bin 500 daireyi barındırıyor.