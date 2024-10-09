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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a Yine Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran'a yönelik saldırı tehdidinde bulunarak olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:28
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan İran'a Yine Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın potansiyel misillemelerine yanıt verme konusunda net bir mesaj verdi. Gallant, ülkesinin İran'a karşı gerçekleştireceği saldırının "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı"

İstihbarat Birimi Ziyareti

Gallant, The Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü'nde yer alan Birim 9900ü ziyaret etti. Bu ziyarette, olası saldırılara dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın Saldırısı ve Sonuçları

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik bir füze saldırısı düzenlemişti. Gallant, bu saldırının ardından tüm askeri komutanlığın İran'a yönelik saldırı planlarına odaklandığını belirtti. Ayrıca, İran'ın düzenlediği bu saldırının "agresif""başarısız"

Gallant, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "İsrail saldırdığında, İran'ın ne olduğunu veya nasıl olduğunu anlayamayacak". Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliği artırabileceği gibi, uluslararası ilişkilerde de yeni bir tartışma başlatabilir.

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