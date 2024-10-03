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İsrail Savunma Bakanı'ndan Savaş ve Kayıplar Üzerine Açıklama

Savunma Bakanı, İsrail'de hayatın devamı için ağır bedeller ödendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 00:33
İsrail Savunma Bakanı'ndan Savaş ve Kayıplar Üzerine Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Açıklamalarda Bulundu

İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, 30 Eylül'de başlatılan kara saldırıları sonrası yaşanan kayıplarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yaşam İçin Ağır Bedel Ödeniyor

Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor" dedi.

Asker ve Sivil Kayıpları Üzerine Duygularını Paylaştı

Son 24 saat içerisinde, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda sekiz İsrail askerinin, Tel Aviv'e yakın Yafa kentinde ise yedi sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Gallant, bu kayıplar için derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Ailelere Başsağlığı

Bakan, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine acı haberin ulaştığını ve bu kayıpların büyük bir bedelin yansıması olduğunu ifade etti.

Hizbullah'a Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, 30 Eylül'den itibaren Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başlamıştı. Bu süreçte, Lübnan'daki çatışmalarda sekiz İsrail askeri hayatını kaybetti.

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