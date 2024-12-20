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İsrail, Suriye'nin Dera Kentindeki Toprak İşgalini Genişletiyor

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında iki köyü işgal etti, protestolar sırasında bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:59
İsrail, Suriye'nin Dera Kentindeki Toprak İşgalini Genişletiyor

İsrail'in Dera'daki İşgali Protesto Edildi

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzası bölgesinde iki köyü işgal etti. Bölgedeki yerel sakinler, bu durumu protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Protestocular, Suriye'nin yeni bayrakları ile birlikte "Defol İsrail" sloganları atarak işgali kınadılar.

Ateş Açıldı, Bir Kişi Yaralandı

İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden protestocu kalabalığın üzerine ateş açtı. Bu saldırı sonucunda bir kişi yaralandı.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları Artıyor

Geçtiğimiz günlerde, Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalar ve 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesi ile birlikte İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları da önemli ölçüde arttı. İsrail, rejim ordusundan geriye kalan askeri altyapı ve imkanları hedef alarak, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmeye başladı.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yakın tampon bölgelere girerek, başkent Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştı. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengelerini yeniden şekillendiren bir gelişme oldu.

Golan Tepeleri'nde Süregelen İşgal

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ni işgal altında bulundurmakta. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgelerin sınırları belirlenmişti.

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