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İsrail, Suriye Ordusuna Hava Saldırısı Düzenledi: 20 Teknoloji Tesisini Hedef Aldı

İsrail, Suriye'deki 20 bilgi teknolojileri tesisine hava saldırısı düzenleyerek bu merkezleri imha etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:10
İsrail, Suriye Ordusuna Hava Saldırısı Düzenledi: 20 Teknoloji Tesisini Hedef Aldı

İsrail, Suriye Ordusuna Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye ordusuna ait bilgi teknolojileri merkezlerini gece boyunca gerçekleştirilen hava saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini imha etti.

Hedef Alınan Tesisler

Saldırılar sırasında, Suriye ordusuna ait iletişim antenleri ve elektronik savaş araçlarının bulunduğu tesisler önemli hedefler arasında yer aldı. İsrael ordusunun, söz konusu tesisleri "düşman unsurların" eline geçebileceği endişesiyle hedef aldığı belirtildi.

Hava Saldırılarının Gerçekleştiği Bölgeler

Bu hava saldırıları, Suriye'nin başkenti Şam, Suveyda, Lazkiye ve Tartus gibi çeşitli bölgelerin yanı sıra, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesini de kapsadı.

İsrail'in Askeri Faaliyetleri Arttı

Suriye'de 27 Kasım tarihinde şiddetlenen çatışmaların ardından, Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle birlikte, İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Golan Tepeleri'ndeki Stratejik Hamle

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz önderliğinde, 8 Aralık'ta, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tampon bölgeye giren İsrail ordusu, bu bölgenin kontrolünü güçlendirmiştir. Söz konusu topraklar, 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altındadır. 1974 tarihinde imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahların arındırılmış bölgesinin sınırları belirlenmiştir.

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