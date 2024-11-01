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İsrail, Tutuklu 25 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi serbest bıraktı, mahkumların sağlık durumu oldukça kötü durumda.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 02:55
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 02:55
İsrail, Tutuklu 25 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, tutukluluk süreleri sona eren 25 Filistinli, İsrail tarafından serbest bırakıldı. Bu haber, Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Serbest Bırakılanların Durumu

Açıklamada, "İşgalci İsrail, farklı hapishanelerde bulunan ve ceza sürelerini tamamlayan biri çocuk toplam 25 mahkumu serbest bıraktı." ifadesine yer verildi. Serbest bırakılanların bazıları, hapishane şartlarının etkisiyle sağlık problemleri yaşarken, fotoğraflarında ağırlıklı olarak bedenlerinin kötü bir durumda olduğu belirtildi. Bazı mahkumların, yaşadıkları sistematik işkenceler sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yer aldı.

Filistinlilerin Gözaltı Durumu

23 Ekim tarihinde yapılan bir açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana, Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının kadınlardan 430, çocuklardan 750 olmak üzere 11,400'ü geçtiği bildirildi.

İdari Tutukluluk Uygulaması

İsrail'in uyguladığı "idari tutukluluk" yöntemi, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlilerin 1 aydan 6 aya kadar alıkonulmasını sağlıyor. Askeri mahkemelerde, "İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturduğuna" karar verildiğinde ise, tutuklunun hangi suçla itham edildiği belirtilmeden tutukluluk süresi 5 yıla kadar uzatılabiliyor.

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