İsrail ve ABD Arasındaki Kritik Görüşme: Netanyahu Biden ile Telefonla Görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Biden ile kritik telefon görüşmesi

İran'a olası bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile 50 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin detayları belirsiz

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, bu görüşmenin gerçekte nasıl şekillendiğine dair detayların henüz netleştirilmediğini bildirdi. Ancak, görüşmenin İsrail basınında geniş yankı bulduğu ve tamamlandığına dair bilgilerin ulaştığı aktarıldı.

İran ile ilgili endişeler masada

Görüşmenin içeriği resmi olarak açıklanmasa da, Walla haber sitesinin bildirdiğine göre, görüşmede İran'ın füze saldırılarının yanı sıra, İsrail’in olası misilleme stratejileri üzerinde durulduğu öne sürülüyor.

Netanyahu ve Biden arasındaki soğuk ilişkiler

Bu telefon görüşmesi, iki lider arasında yaşanan gerginliğin ardından yaklaşık 2 ay aradan sonra gerçekleşti. İsrail’in Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ABD ziyareti, Netanyahu’nun Biden ile görüşmeden yola çıkmasına izin vermemesi nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu durum, Netanyahu’nun ABD ile ilişkilerine dair dikkat çekici bir tablo sunuyor.