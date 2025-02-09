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İsrailli Analist Amir: Netzarim'den Çekilmek Savaş Kazanımlarının Kaybı Demektir

İsrailli analist Noam Amir, Netzarim Koridoru'ndan çekilmenin, Hamas'a Gazze'deki kontrolü geri verme anlamına geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:45
İsrailli Analist Amir: Netzarim'den Çekilmek Savaş Kazanımlarının Kaybı Demektir

İsrailli Analist Amir’den Çarpıcı Değerlendirme

İsrailli askeri analist Noam Amir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyini yeniden kontrol altına alması ve savaşta elde edilen kazanımları kalıcı olarak kaybetmek anlamına geldiğini ifade etti.

Netzarim Koridoru’nun Stratejik Önemi

İsrail’in kanal 14 televizyonunda açıklamalar yapan Amir, "Güçlerimiz dün gece Gazze Şeridi'nin ortasındaki Netzarim ekseninden çekilmeye başladı. Bu koridor, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasında tampon bölge oluşturuyor ve Gazze'deki Filistinli gruplara karşı verilen savaşta kritik bir stratejik noktadır" dedi.

Amir, Netzarim Koridoru'ndan çekilmenin, Hamas'ın unsurlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde serbestçe hareket etmesine olanak tanıyacağını vurguladı.

Hamas’a Kontrolü Geri Vermek

Amir, bu çekilmenin Hamas'a kontrol vermek anlamına geldiğini belirterek, "Bu, Gazze Şeridi'nin kuzeyini temizleme savaşının kazanımlarını kalıcı olarak kaybettiğimiz ve Hamas'ın istediği şekilde tekrar özgürce hareket etmesine olanak sağladığımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Netzarim Koridoru'ndan çekildi. İsrail'in, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 48 bin 189 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 17 bin 881’i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 111 bin 640 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıda büyük tahribat meydana geldi.

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