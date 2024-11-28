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İsrailli Bakan, Gazze'ye Yahudi Yerleşimi Çağrısı Yaptı

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:38
İsrailli Bakan, Gazze'ye Yahudi Yerleşimi Çağrısı Yaptı

İsrail İskan Bakanı'ndan Tartışmalı Açıklamalar

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Goldknopf, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri ile birlikte Gazze'de Filistin topraklarının gasbedilmesini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss ile Gazze sınırında bir araya geldi.

Yasal Yerleşim Planları Paylaşıldı

Toplantıda Weiss ve ekibi, Gazze'nin çeşitli bölgelerine Yahudilerin yerleştirilmesi amacıyla inşa edilmesi planlanan yasa dışı yerleşimler için haritalar sundu. Goldknopf, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesini destekleyerek, bunun 7 Ekim'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine bir yanıt olacağını iddia etti.

Aşırı Sağcı Bakanlardan Destek

Ayrıca, İsrail kabinesindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi konusunda destek vererek benzer çağrılarda bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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