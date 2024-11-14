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İsrailli Bakan Orit Strock'tan Batı Şeria'nın İlhak Çağrısı

İsrailli Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Batı Şeria'nın ilhakını savundu, Gazze'deki işgali sürdürme niyetini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:21
İsrailli Bakan Orit Strock'tan Batı Şeria'nın İlhak Çağrısı

İsrailli Aşırı Sağcı Bakan, Batı Şeria’nın İlhakını Savundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi" ile Gazze Şeridi’nde devam eden işgalin "çok uzun süre" sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İşgalin Devamı İçin Çalışmalar

Yediot Ahronot gazetesine konuşan Strock, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonları ve Batı Şeria'nın olası ilhakı için hazırlıklar içerisinde olduklarını açıkladı.

Filistinlilerin Seçme Hakkı Yoksunluğu

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin topraklarında kalabileceğini ifade eden Strock, bu bireylerin seçim haklarından mahrum bırakılmalarını savundu. Orit Strock, yeni dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan işbirlikleri üzerinden destek duyduğunu belirtti.

Gazze'deki Strateji Üzerine Düşünceler

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Strock, "Gazze Şeridi'nden bir çıkış stratejisi olması gerektiğini düşünmüyorum" derken, hedeflere ulaşmak için orada uzun süre kalmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yaklaşık 2 milyon Filistinli sivilin açlık çektiği Gazze'de ateşkese ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu belirtti.

Bezalel Smotrich'ten İlhak Vurgusu

Ayrıca, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Kasım'daki grup toplantısında, Batı Şeria'nın ilhakı için 2025’in yılını işaret etti. Smotrich, ABD'nin yeni hemşehrisi ile bu konuda fırsat sunulduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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