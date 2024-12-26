İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Dava Tehdidi

İsrailli Esir Ailelerinden Dava Uyarısı

İsrailli esirlerin aileleri, Hamas ile yürütülen esir takası anlaşmasına yönelik müzakerelerin sabote edilmesi durumunda Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Mektup ile Uyarı

Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, esir aileleri, Doha'da gerçekleştirilen Gazze'deki ateşkes ve esir takası görüşmelerini sabotaj etmekle suçladıkları Netanyahu'ya bir mektup yolladı. Aileler, Netanyahu'ya bu tür eylemlerden kaçınması gerektiğini belirterek, aksi halde İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade ettiler.

Sevdiklerini Koruma Çağrısı

Mektupta, "Sevdiklerimizi Hamas esaretinde bırakmaya devam ederseniz Yüksek Mahkeme'ye başvuracağız." ifadeleri yer alıyor. Ayrıca, Netanyahu'nun müzakereleri baltalamak için bir çaba içinde olduğuna dair iddialarda bulunuluyor. Aileler, "Savaşı sona erdirmeyi reddetmek, esirleri feda etmek ve onların sağ salim geri dönme ihtimalini azaltmak demektir" vurgusunu yaptılar.

Devam Eden Müzakere Süreci

İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki esir takası ve ateşkes konusunda Katar ve Mısır aracılığıyla müzakereler sürdürülüyor. 101 İsrailli esirin Gazze'de tutulduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu ve Katz'ın Açıklamaları

İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, müzakerelere zarar verecek açıklamalar yapmakla suçladı. Katz, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yaptığı açıklamada, "Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'in elinde kalacak" dedi. Netanyahu ise 20 Aralık'ta The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Hamas'ın tamamen ortadan kalkmadığı sürece savaşın devam edeceğini belirtti.