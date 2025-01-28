İsrailli Esir Arbel Yehud: "Gazze'de Yakında Aileme Kavuşmayı Ümit Ediyorum"

Gazze'deki Kriz Ortasında Arbel Yehud'un Umut Dolu Mesajı

Gazze'de rehin tutulan İsrailli kadın esirlerden Arbel Yehud, yaptığı bir video kaydında durumunun iyi olduğunu ve yakında ailesine kavuşmayı ümit ettiğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, 25 Ocak 2025'te kaydedilen Yehud'un görüntülerini yayımladı. Video kaydında ailesine seslenen Yehud, "Ben iyiyim, sizleri çok özledim. Özgürlüklerine kavuşan diğer genç kadınlar gibi en yakın zamanda size kavuşmayı ümit ediyorum" dedi.

Kişisel Bilgileriyle Duygu Yüklü Mesaj

Yehud, Kudüs Seriyyeleri'nin yanında tutulduğunu vurgularken, "Ben Nir Oz Yahudi yerleşim birimi sakiniyim. 21 Haziran 1995 doğumluyum ve Ekim 2013'ten Ekim 2015'e kadar orduda görev yaptım. Askeri numaram da 8086762'dir. Gazze'deyim ve yakında aileme kavuşmayı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Yehud'un Çağrısı ve İki Taraf Arasındaki Kriz

Yehud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Ben iyiyim, hem kaçırılanların hem Filistinli tutukluların evlerine sağ salim dönmeleri için her türlü çabayı sarf etmenizi istiyorum" dedi.

Esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması, taraflar arasında krize neden olmuştu. Hamas, dört İsrailli esiri teslim ederken, Yehud'un serbest bırakılmaması üzerine İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümlerine uymayarak, Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yeni Esir Takası Müzakereleri

Yehud'un, cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti. Katar, bu kriz ile ilgili sürecin çözüldüğünü açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, iki taraf arasında mutabakata varıldığını paylaştı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, 30 Ocak Perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir diğer İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı duyuruldu. Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedildi.