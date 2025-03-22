İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Acil Ateşkes Çağrısı

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını ve müzakerelere dönemesini talep etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 03:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 03:24
İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Acil Ateşkes Çağrısı

İsrailli Esirlerin Ailelerinden Acil Müdahale Talebi

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete, yeniden başlatılan saldırıların derhal durdurulması ve ateşkes için müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.

Ailelerden Ortak Mektup

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan 40 İsrailli esir ile 250 ailenin imzasını taşıyan bir mektupta, Netanyahu'nun esirlerin hayatını hiçe sayarak Gazze'ye saldırılara yeniden başlamasının suç teşkil ettiği vurgulandı.

Mektupta, “Savaşı sona erdirme pahasına da olsa tüm esirleri geri getirecek bir anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı onları tehlikeye atıyor. Tüm esirlerin geri dönmesinden daha acil bir şey olamaz,” ifadelerine yer verildi.

Tehdit ve Uyarılar

Mektupta ayrıca, “Müzakere masasına dönmeyi ve saldırıları durdurmayı reddetmeniz halinde İsrailli esirlerin kanı sizin ellerinize bulaşacak,” şeklinde sert bir uyarı yapıldı. İsrail hükümetinin esirleri kurtarmak yerine sonu gelmez bir savaşı tercih ettiği belirtilerek, “Sizin 59 esiri feda etme yetkiniz yok,” denildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Emre Enstitüsü'nden Fas'ta Engellilere Özel İftar Daveti
2
İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Acil Ateşkes Çağrısı
3
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: İBB Binasına Giriş Yapıldı
4
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polise Saldırı ve Müdahale
5
Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında
6
Ankara'da İzinli Gösteriye Müdahale: 3 Polis Yaralandı
7
Gündem Özeti: 22 Mart 2025'te Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek