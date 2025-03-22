İsrailli Esirlerin Ailelerinden Netanyahu'ya Acil Ateşkes Çağrısı

İsrailli Esirlerin Ailelerinden Acil Müdahale Talebi

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete, yeniden başlatılan saldırıların derhal durdurulması ve ateşkes için müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.

Ailelerden Ortak Mektup

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan 40 İsrailli esir ile 250 ailenin imzasını taşıyan bir mektupta, Netanyahu'nun esirlerin hayatını hiçe sayarak Gazze'ye saldırılara yeniden başlamasının suç teşkil ettiği vurgulandı.

Mektupta, “Savaşı sona erdirme pahasına da olsa tüm esirleri geri getirecek bir anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı onları tehlikeye atıyor. Tüm esirlerin geri dönmesinden daha acil bir şey olamaz,” ifadelerine yer verildi.

Tehdit ve Uyarılar

Mektupta ayrıca, “Müzakere masasına dönmeyi ve saldırıları durdurmayı reddetmeniz halinde İsrailli esirlerin kanı sizin ellerinize bulaşacak,” şeklinde sert bir uyarı yapıldı. İsrail hükümetinin esirleri kurtarmak yerine sonu gelmez bir savaşı tercih ettiği belirtilerek, “Sizin 59 esiri feda etme yetkiniz yok,” denildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.