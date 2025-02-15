İsrailliler Dev Ekranlardan Esir Takasını İzledi: Fiziksel Durumları İyi

Tel Aviv'de dev ekranlardan esir takasının altıncı turunu izleyen İsrailliler, serbest kalan esirlerin sağlık durumunu öğrendi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:21
İsrailliler Dev Ekranlardan Esir Takasını İzledi: Fiziksel Durumları İyi

İsrailliler Esir Takasını Dev Ekranlardan İzledi

Tel Aviv'de kurulan dev ekranlardan Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlerin esir takasının altıncı turunu izleyen İsrailliler, bu anı büyük bir heyecanla takip etti. Sabah saatlerinde "Rehineler Meydanı" olarak adlandırılan alanda toplanan yüzlerce kişi, Gazze'nin Han Yunus kentinde gerçekleşecek olan takası beklemek için bir araya geldi.

Sevinç Gösterileri ve Beklentiler

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ederken, meydanda toplanan kalabalık büyük bir coşkuyla anı kutladı.

Esir Yakınlarından Önemli Duyuru

Öte yandan, İsrailli esirlerin aileleri, esirlerin Gazze'ye götürülmesinin 500. günü'nde 17 Şubat'ta Tel Aviv'de toplanacaklarını açıkladı. Aileler, sembolik bir gösteri olarak 500 dakika boyunca aç kalmayı planladıklarını belirtti.

17 Şubat'taki eylemi, esirlerin acılarına ortak olmak amacıyla gerçekleştirecek olan aileler, ayrıca hala Gazze Şeridi'nde bulunan 73 esirin bir an önce evlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Esirler Hastaneye Getirildi

Bu arada, Gazze Şeridi'nden serbest kalan esirlerin İsrail'e ulaştığı öğrenildi. İsrail ordusu, serbest kalan esirlerin fiziksel durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Esirler, yakınlarıyla buluştuktan sonra detaylı sağlık kontrollerinin yapılması için ülkenin merkezindeki hastanelere götürüldü.

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir ve İsrail hapishanelerindeki 369 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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