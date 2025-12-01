İstanbul Barajlarında Alarm: Doluluk %18,27'ye Düştü

İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı %18,27'ye geriledi; Ömerli başta olmak üzere bazı barajlarda sular yer yer tamamen çekildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:33
İstanbul barajlarında tehlike çanları: su seviyeleri hızla düşüyor

İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri endişe verici bir hızla azalıyor. Ömerli Barajı, kent için kritik öneme sahip kaynaklardan biri olarak öne çıkarken, suların yer yer tamamen çekildiği görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, yaşanan kuraklığın vahametini gözler önüne serdi.

İSKİ verileri: 1 Aralık 2025'te son durum

İSKİ’nin 1 Aralık 2025 verilerine göre İstanbul’un genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine geriledi.

Ömerli Barajı: yüzde 14,88

Darlık Barajı: yüzde 28,02

Elmalı Barajı: yüzde 49,79

Terkos Barajı: yüzde 20,47

Alibey Barajı: yüzde 11,04

Büyükçekmece Barajı: yüzde 19,88

Sazlıdere Barajı: doluluk yüzde 17-18 aralığında

Kazandere ve Pabuçdere Barajları: doluluk oranı yüzde 2-3 seviyelerine kadar indi.

Veriler, İstanbul’da su yönetimi ve tasarruf tedbirlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

