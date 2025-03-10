İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normalleşti

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saatlerinde yoğun sis sebebiyle geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, sisin etkisinin azalmasıyla birlikte görünürlük tekrar arttı.

Sabah Saatlerinde Fırtına Yaşandı

Görüntü ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda sabah saatlerinde yapılan müdahale ile çift yönlü olarak askıya alınan bu önemli deniz trafiği, saat 09:00'dan itibaren yeniden normale döndü. Gemi sahipleri ve kaptanlar, Boğaz'daki bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Boğaz'daki deniz trafiği ile ilgili tüm gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Yolcuların ve denizcilerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için ilan edilen bu tedbirler, boğazın yoğunluğuna göre tekrar gözden geçirilebilir.