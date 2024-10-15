İstanbul Boğazı'nda Kurtarılan Gemi Yeniden Güvende

İstanbul Boğazı'nda Geminin Kurtarılması

Norveç'ten Zonguldak'a doğru yola çıkan ve makine arızası nedeniyle Anadolu Hisarı önlerinde sürüklenen gemi kurtarılarak güvenli bir alana demirletildi.

Olayın Detayları

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen olayda, 134 metre uzunluğundaki BLUE CIMENT 1 isimli çimento taşıma gemisi, makine arızası sebebiyle kontrolünü kaybederek sahile yakın bir noktaya drift etti.

Kurtarma Operasyonu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arıza yapan gemi için KURTARMA-8 ve KURTARMA-11 römorkörleri ivedilikle olay yerine sevk edildi.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonuyla, kılavuz kaptanın kontrolünde emniyetle Türkeli Demir Sahası'na alındı.

Güvenlik Önlemleri

Kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, geminin zarar görmeden güvenli bir bölgeye ulaşması sağlandı. Bu olay, İstanbul Boğazı'nın deniz trafiği açısından kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.