İstanbul Boğazı'nda Tekne İşletmecilerinden İBB'ye Protesto

İstanbul Boğazı'nda tekne işletmecileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) plakalarının iptal edilmek istendiğini öne sürerek protesto düzenledi. Tekne sahipleri, Haliç'ten Boğaz'a açılan bir konvoy oluşturdu.

Protesto sırasında düdüklerini çalan işletmeciler, teknelerinin güvertelerine "Haliç esnafının plaka iptaline hayır", "Haliç esnafı işgalci değildir, ev sahibidir" ve "İBB yanlış kararından geri dön" yazılı afişler astı.

Embaktur Tur Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Onur Hüsrevoğlu, Haliç bölgesinde 5 kooperatifin bulunduğunu kaydederek, bu kooperatiflerin İBB'yi protesto ettiklerini dile getirdi. Hüsrevoğlu, tekne plakalarının iptali için UKOME'nin çalıştığını ve konunun iki hafta önceki toplantıda ele alındığını ancak oy birliği sağlanamadığını vurguladı.

Gelecek perşembe yapılması planlanan toplantının, İBB'yi konu alan gündem nedeniyle iptal edildiğini belirten Hüsrevoğlu, iptale konu plaka sayısının 205 olduğunu ve bu teknelerde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini aktardı. Ayrıca, bu plakaları taşıyan teknelerin uzunluğunun 18 metreden 42 metreye kadar ulaştığını ifade etti.

Hüsrevoğlu, İBB'nin hiç kimseye danışmadan plakaların iptali için taslak oluşturduğunu ve bu taslakla bazı hatların kullanılmadığını öne sürdüklerini söyledi. Hâlihazırda plakaların iptal edilmediğini, ancak komisyonda oy birliği sağlanamadığı için konunun bir alt komisyona havale edildiğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce (UKOME) plakalarının iptal edilmek istendiğini belirten bir grup tekne işletmecisi, Boğaz'da konvoy oluşturarak İBB'yi protesto etti.