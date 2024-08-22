İstanbul Boğazı'nda Tekne Kazası: Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Boğazı'nda Tekne Batması Olayı

Sarıyer açıklarında yaşanan tekne batması olayı sonucunda denizde kaybolan Emre Erdoğan (30) için yürütülen arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Olayın Gelişimi

Dün gece İstanbul Boğazı Tarabya açıklarında meydana gelen kazada, batmakta olan teknedeki üç kişi ve bir köpek yüzerek kıyıya ulaşmaya çalıştı. Bu kişiler, başka bir teknede bulunan tarafından kurtarıldı.

Arama Çalışmalarının Detayları

Kaybolan Emre Erdoğan için Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Deniz Polisi ve itfaiye ekipleri tarafından kapsamlı bir arama çalışması yürütülüyor. AFAD Arama Kurtarma ekibi, deniz yüzeyini dron ile tarayarak kaybolan kişiyi bulmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Arama çalışmaları tüm yoğunluğu ile devam ediyor.

Sarıyer'de tekne batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de tekne batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de tekne batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de tekne batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.