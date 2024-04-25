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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: "Kanal İstanbul İstanbul'a ihanet projesidir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisinin temel atma töreninde Kanal İstanbul'a sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:36
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: "Kanal İstanbul İstanbul'a ihanet projesidir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisinin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul'un su sorunlarını ele alırken, Kanal İstanbul projesine de sert eleştiriler yöneltti.

İmamoğlu, konuşmasında İstanbul'un su kaynaklarındaki düşüşe dikkat çekerek, iklim krizinin etkileriyle başa çıkmanın önemine vurgu yaptı. Melen Barajı'nın akıbeti ve Kanal İstanbul gibi projelerin İstanbul için kritik olduğunu belirten İmamoğlu, bilimsel verilere dayanarak projelerin risklerini ortaya koydu.

Kanal İstanbul'un İstanbul'un tatlı su kaynaklarına vereceği zararın altını çizen İmamoğlu, bu projenin İstanbul'a ihanet olduğunu ifade etti. Ayrıca, İstanbul halkının Kanal İstanbul gibi bir gündemi olmadığını ve seçimlerde buna ret verdiğini vurguladı.

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