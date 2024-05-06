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İstanbul’da ‘1 Mayıs’ gözaltıları sürüyor: Gözaltına alınanlar adliyede

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere yönelik ev baskınları ve gözaltılar sürüyor. Evlere yapılan ikinci baskın sonrasında gözaltına alınan 12 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:59
İstanbul’da ‘1 Mayıs’ gözaltıları sürüyor: Gözaltına alınanlar adliyede

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Saraçhane'de toplanarak Taksim'e yürümek isteyenler için yapılan ev baskınları sürüyor. Dün sabah yapılan ikinci dalga baskınlarda gözaltına alınan 12 kişi, bugün (6 Mayıs) adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şimdiye kadar 38 kişi tutuklandı

1 Mayıs’ta Taksim'e çıkmaya çalışan ve bu esnada Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı ise ev baskınlarında da 29 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtmişti.

Bir süredir gözaltında tutulan kişilerden 65’i dün adliyeye sevk edilmişti. Bu 65 kişiden 38’i için tutuklama kararı verilirken, geri kalan 27 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

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