İstanbul'da 12 Yaşındaki Suriyeli Çocuk 3 Gündür Kayıp

Sultangazi'de 22 Ağustos'ta evden çıkan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hac Rabia üç gündür kayıp; polis arama başlattı, otobüs görüntüleri bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:07
İstanbul'da 12 Yaşındaki Suriyeli Çocuk 3 Gündür Kayıp

İstanbul'da 12 yaşındaki Suriyeli çocuk 3 gündür kayıp

Sultangazi'de yaşayan 12 yaşındaki Suriyeli çocuk Muhammed Hac Rabia, ailesinin bildirmesi üzerine polis ekiplerince aranıyor.

Cebeci Mahallesi'nde, 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan ve cuma namazına gittiği ifade edilen Muhammed Hac Rabia, geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

Gelen ihbar sonrası güvenlik güçleri ve mahalle sakinleri 3 gündür süren arama çalışmalarına başladı.

Tanık ve görüntü bilgilerinde Arnavutköy iddiası

Çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin Cuma namazı için evden ayrıldığını, bir daha geri dönmediğini belirterek, Muhammed'in en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü aktardı.

Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir ise çocuğun Mescidi Selam Tramvay Durağı'nda Suriye uyruklu kişiler tarafından görüldüğünü dile getirdi.

Otobüs yolculuğu cep telefonu kamerasında

Öte yandan, 22 Ağustos tarihine ait olduğu belirtilen ve başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocuğun İETT otobüsünde oturarak yolculuk yaptığı, bir yolcunun yanına giderek adres ve telefon sormaya çalıştığı, çocuğun ise başını sallayarak yanıt verdiği görülüyor.

Emniyet birimleri, ihbar ve eldeki görüntüler doğrultusunda kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

