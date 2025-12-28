DOLAR
İstanbul'da 159 Evsiz Otellere Yerleştirildi

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen uygulama ile İstanbul genelinde 159 evsiz vatandaş çeşitli otellere yerleştirilerek misafir ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:47
İstanbul Valiliği tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde, 159 evsiz vatandaş çeşitli otellerde misafir ediliyor.

Uygulamanın koordinasyonu ve amacı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta ekiplerince yürütülen çalışmada, sokakta yaşayan vatandaşların eksikliklerinin giderilmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında tespit edilen kişiler belirlenen otellere nakledilerek misafir ediliyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

