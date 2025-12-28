İstanbul'da 159 evsiz otellere yerleştirildi
İstanbul Valiliği tarafından başlatılan uygulama çerçevesinde, 159 evsiz vatandaş çeşitli otellerde misafir ediliyor.
Uygulamanın koordinasyonu ve amacı
İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta ekiplerince yürütülen çalışmada, sokakta yaşayan vatandaşların eksikliklerinin giderilmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.
İstanbul genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında tespit edilen kişiler belirlenen otellere nakledilerek misafir ediliyor.
