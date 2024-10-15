İstanbul'da 2. İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması Başladı

2. İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması

İstanbul'da İspanyol, Latin Amerika ve Türk edebiyatının önemli yazarlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "2. İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması", bu yıl İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Etkinlik Detayları

Barcelo Hotel İstanbul'da başlayan etkinliğin açılışını, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre yaptı. İlk gün etkinlikleri içerisinde, Cervantes Enstitüsü Başkanı Fernando Vara de Rey ile Kolombiyalı ödüllü yazar Juan Gabriel Vasquez, "Anlatım ve Hafıza" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kitap Tanıtımları ve Yazarlar

Daha sonra Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ile birlikte, Meksikalı yazar Selma Ancira'nın kaleme aldığı "Kelebek Zamanı" kitabının tanıtımı yapıldı. Ayrıca, Nikaragualı ünlü yazar Sergio Ramirez ve İspanyol romancı, deneme yazarı Lorenzo Silva da kendi eserlerini tanıttı. Türk edebiyatının temsilcisi Banu Karakaş ise etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

Devam Eden Etkinlikler

18 Ekim'e kadar sürecek "2. İspanyol ve Latin Amerikalı Yazarlar Buluşması"na, İspanyolca konuşan birçok ülkenin Türkiye büyükelçisinin katılımı beklenmektedir. Etkinliğin yarınki oturumunda, sinemacı, müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, "Hümanizm ve duyarlılık" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.