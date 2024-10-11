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İstanbul'da 236 Bin Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 236 bin kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi, piyasa değeri 355 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:57
İstanbul'da 236 Bin Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Gözlük Operasyonu

İstanbul'un Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde yürütülen operasyonlar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 355 milyon lira olan 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurtdışından getirilen bu ürünlerin piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Operasyonun Detayları

Yapılan tespitlerin ardından, iki ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalar sırasında, belirtilen adreslerde bu kadar çok sayıda güneş gözlüğünün bulunması, yasa dışı kaçakçılığın boyutunu gözler önüne serdi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Ele geçirilen gözlükler, haksız kazanç sağlamak amacıyla piyasaya sürülmeye çalışılan ürünler arasında yer alıyordu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un 2 ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 355 milyon lira olan 236 bin 972 güneş gözlüğü ele geçirildi.

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