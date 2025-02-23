İstanbul'da 6 Kamyonet Hırsızlığında Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Kamyonet Hırsızlığı Dalgası
İstanbul'da, 11 Aralık 2024 ile 14 Şubat tarihleri arasında farklı ilçelerde yaşanan 6 kamyonet hırsızlığı olayının ardından, şüpheli A.C. (24) tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Önemli Başarı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri detaylı çalışmalarda, hırsızlık olaylarına karışan A.C.'yi belirledi. Elde edilen bilgilere göre, şüphelinin toplamda 17 suç kaydı bulunuyor.
Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Gözaltına alınan A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu olay, İstanbul'daki artan oto hırsızlığı vakalarına karşı emniyet güçlerinin kararlılığını gözler önüne serdi.