İstanbul'da Asma Tavanı Kırarak Daireye Giren Şüpheli Yakalandı

Ümraniye'de apartman dairesine asma tavanı kırarak giren şüpheli, bir öğrenciyi darbedip kaçtı, ardından yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:35
İstanbul'da Asma Tavanı Kırarak Daireye Giren Şüpheli Yakalandı

Olayın Detayları

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, asma tavanı kırarak bir apartman dairesine giren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin Eylemleri

Parsellers Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda, bir kişinin giriş kapısının şifresini öğrenerek çatı katına çıktığı belirtildi. Şüpheli, burada birkaç gün kaldıktan sonra, yabancı uyruklu 2 öğrencinin yaşadığı alt kattaki daireye doğru harekete geçti.

Banyonun asma tavanını kırarak içeri giren şüpheli, evde kimsenin olmadığını fark edince elektrikleri kesti. Daireye gelen öğrencilerden birinin eski arkadaşı olduğu öne sürülen bu kişi, eve dönen öğrencilerden birine saldırarak darbetti ve olay yerinden kaçtı.

Polisin Müdahalesi ve Yakalama

Olayın hemen ardından polise yapılan ihbar üzerine, ekipler şüpheli H.S.'yi (30) Gaziosmanpaşa'da yakalamayı başardı. Olayın ardından apartman sakinleri panik yaşarken, ev sahibi Cengiz Yaşar, “Şahıs birkaç gece çatıda yatıyor. Asma tavandan aşağı iniyor, ışıkları kapatıyor” şeklinde konuştu. Yaşar, ayrıca, “Daireye giren ilk kişiye de bıçakla saldırıp, kafasına vuruyor” diyerek olayın korkutucu detaylarını aktardı.

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