Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

İstanbul’da Bahar Havası Müjdesi! Ama Dikkat Edin, Kötü Haber de Var!

İstanbul’da sıcaklıklar artarken bir iyi bir de kötü haber paylaşıldı. İstanbul’da sıcaklıklar artarken bir iyi bir de kötü haber paylaşıldı. Bu yıl bahar mevsimi erken başlarken, kötü haber tedirgin etti. O bölgeye hakim olacak olan rüzgarlar güçlü olacak. İşte ayrıntılar…

Yayın Tarihi: 24.02.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:54
İstanbul’da Bahar Havası Müjdesi! Ama Dikkat Edin, Kötü Haber de Var!

İSTANBUL'DA BAHAR HAVA AMA RÜZGARLARDA KÖTÜ HABER

İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte bahar havası erken gelirken, yeni bir gelişme endişe yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde rüzgarların etkisi altına gireceği ve havadaki kalitenin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

LİBYA KAYNAKLI SICAK HAVA DALGALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların artması beklenirken, önümüzdeki günlerde Libya üzerinden ılık hava dalgalarının ülkemize ulaşacağı bildirildi. Bu durumun hava kalitesini olumsuz etkileyeceği ve hava kirliliğinin artacağı öngörülüyor. Bahar havası yaşanırken, hava temizliğinin sağlanamayacağı ifade edildi.

hava-durumu

ŞUBAT AYI KURAK GEÇECEK

MGM'nin raporuna göre, şubat ayında sıcaklık değerlerinde artış devam ediyor. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Adana'da sıcaklık değerlerinin yükseleceği belirtilirken, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde kurak bir şubat ayı geçeceği öngörülüyor.

HAVALAR ISINIYOR

NTV'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, hava sıcaklıklarının artmasına rağmen, rüzgarların hafif olması bekleniyor. Ancak bu durumun hava kirliliğinde artışa sebep olacağı vurgulanıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kalitesinin hassas seviyede olduğu belirtilirken, temiz hava alma konusunda endişeler dile getiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara’da Seçim Yarışı Kızışıyor! Cem Küçük, AK Parti’ye Sunulan Anketin Sonuçlarını Açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Önde
2
Aydın’da Lüks Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Otel Çalışanı İşten Atıldı! Sosyal Medya İsyan Etti!
3
Kripto Parada Vergi Şoku! İşlem Vergisi Alınacak! Piyasaya Sıkı Denetim Geliyor!
4
EYT'yi kaçıranlar üzülmesin! Emeklilikte yeni pencere açıldı: Şartları öğrenen oh çekecek
5
İstanbul Seçim Anketleri: İmamoğlu ve Kurum Arasındaki Yarış Kızışıyor
6
Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!
7
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Kurultayı’na Video Mesaj Gönderdi: Türkiye ve Bulgaristan Müttefik ve Dost

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Sadece 11.000 TL’ye tarlasını satın alacaksınız! Yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat duyuruldu

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Şipşak tatlı arayanlara tembel gelin tatlısı tarifi! Lezzetini tadan tarifini isteyecek

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Sınavsız büro personeli alımı başladı! Kimliğini, belgesini alan kadrolu işi kapacak