İstanbul’da Bahar Havası Müjdesi! Ama Dikkat Edin, Kötü Haber de Var!

İSTANBUL'DA BAHAR HAVA AMA RÜZGARLARDA KÖTÜ HABER

İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte bahar havası erken gelirken, yeni bir gelişme endişe yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde rüzgarların etkisi altına gireceği ve havadaki kalitenin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.



LİBYA KAYNAKLI SICAK HAVA DALGALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, sıcaklıkların artması beklenirken, önümüzdeki günlerde Libya üzerinden ılık hava dalgalarının ülkemize ulaşacağı bildirildi. Bu durumun hava kalitesini olumsuz etkileyeceği ve hava kirliliğinin artacağı öngörülüyor. Bahar havası yaşanırken, hava temizliğinin sağlanamayacağı ifade edildi.







ŞUBAT AYI KURAK GEÇECEK

MGM'nin raporuna göre, şubat ayında sıcaklık değerlerinde artış devam ediyor. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Samsun, Diyarbakır ve Adana'da sıcaklık değerlerinin yükseleceği belirtilirken, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde kurak bir şubat ayı geçeceği öngörülüyor.



HAVALAR ISINIYOR

NTV'den Dilek Çalışkan'ın haberine göre, hava sıcaklıklarının artmasına rağmen, rüzgarların hafif olması bekleniyor. Ancak bu durumun hava kirliliğinde artışa sebep olacağı vurgulanıyor. İstanbul'un bazı ilçelerinde hava kalitesinin hassas seviyede olduğu belirtilirken, temiz hava alma konusunda endişeler dile getiriliyor.

