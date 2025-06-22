İstanbul'da 'Barışın Yolunu Açmak' Konferansı Gerçekleşti

İstanbul'da, Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından düzenlenen "Barışın Yolunu Açmak" başlıklı konferans, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını eski CHP milletvekili Rıza Türmen yaptı. Etkinlikte söz alan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, barış temasının farklı ideolojik anlamlar taşıdığını fakat herkesin barıştan bahsedebilmesi gerektiğini belirtti. Arınç, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirirken, "Barıştan veya Türkiye'nin bu kronikleşmiş sorunundan kim bahsederse bu sorunun bitmesi için herkesin eteğindeki taşı dökmesi ve olumlu bir şey yapması lazım," dedi.

Terörle mücadelenin süreceğini ifade eden Arınç, şeffaf bir sürecin Meclis gözetiminde olması gerektiğini vurguladı. Eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin ise, ortak bir yaşam kültürünün uzlaşmayı kolaylaştıracağını belirterek, parlamentonun bu konuda etkin rol oynaması gerektiğini söyledi. Çetin, "Ciddi bir komisyon kurulması lazım. O komisyonda her partinin milletvekili sayısına bakmadan eşit şekilde temsil edilmesi lazım. Ancak böyle bir komisyon kurulursa olur," ifadelerini kullandı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Meclis'te kurulacak komisyonun çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. "Müzakere masasını her yerde kuralım. Toplumsal müzakere platformu yaratalım. Buradan çözüm çıkartalım," dedi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ise birlikte yaşamı savunmak adına atılacak her adımın yanında olduklarını ifade etti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Atçı, barışın herkesin sesi duyuldukça başlayacağına dikkat çekerek, "Barış ancak tüm dillerin birlikte şarkı söyleyebildiği gün mümkün olacak," dedi.

Konferansta ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gönderdiği mesajlar da okundu.

İstanbul'da, Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından "Barışın Yolunu Açmak" başlıklı konferans düzenlendi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa eski TBMM Başkanı Bülent Arınç (sağ 3), eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin (sağ 2), eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak (sol 2), Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan (solda) ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Atlı (sağda) katıldı.

İstanbul'da, Barış İçin Toplumsal Girişim tarafından "Barışın Yolunu Açmak" başlıklı konferans düzenlendi. Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa eski TBMM Başkanı Bülent Arınç (sağ 3), eski TBMM Başkanı ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin (sağ 2), eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak (sol 2), Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan (solda) ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Atlı (sağda) katıldı.