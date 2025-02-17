İstanbul'da Bu Hafta Sanatseverler İçin Dolu Dolu Etkinlikler

Sanat Dolu Bir Hafta İstanbul'da Başlıyor

İstanbul, bu hafta sanatseverler için dolu dolu etkinlikler sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Zekai Dede 200 Yaşında" ve "Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Türkülerden Bir Vatan" konserleri etkinlik takviminde öne çıkıyor.

İstanbul Kültür Merkezleri Programı

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Devlet Halk Dansları Topluluğu, 19 Şubat'ta "Sağır Sultan" dans gösterisi ile sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "Don Giovanni" operası ise 20 ve 22 Şubat tarihlerinde İzleyiciyle buluşacak.

Ayrıca, Kocaeli Şehir Tiyatroları 21 ve 22 Şubat'ta "Savaş ve Barış" oyununu sergileyecekken, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çarpışma" oyunu 23 Şubat'ta sahnelenecek.

Ek olarak, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 18-22 Şubat tarihleri arasında "Kan Kardeşler" müzikali, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar" oyunu ve Üsküdar Tekel Sahne'de "Medea Meterial" oyunu tiyatro tutkunlarıyla bir araya gelecek.

Konserlerle Zenginleşen Kültürel Atmosfer

AKM Tiyatro Salonu'nda 19 Şubat'ta düzenlenecek olan "Şehnaz Makamında Klasik Türk Müziği Faslı ve Solo Şarkılar" konseri ile Türk Telekom Opera Salonu'nda Cinuçen Tanrıkorur Vefatının 25. Yılında Anma Konseri gerçekleştirilecek.