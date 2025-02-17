İstanbul'da Bu Hafta Sanatseverler İçin Dolu Dolu Etkinlikler

Sanat Dolu Bir Hafta İstanbul'da Başlıyor
İstanbul, bu hafta sanatseverler için dolu dolu etkinlikler sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Zekai Dede 200 Yaşında" ve "Muzaffer Sarısözen Anma Konseri Türkülerden Bir Vatan" konserleri etkinlik takviminde öne çıkıyor.
İstanbul Kültür Merkezleri Programı
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Devlet Halk Dansları Topluluğu, 19 Şubat'ta "Sağır Sultan" dans gösterisi ile sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "Don Giovanni" operası ise 20 ve 22 Şubat tarihlerinde İzleyiciyle buluşacak.
Ayrıca, Kocaeli Şehir Tiyatroları 21 ve 22 Şubat'ta "Savaş ve Barış" oyununu sergileyecekken, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çarpışma" oyunu 23 Şubat'ta sahnelenecek.
Ek olarak, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 18-22 Şubat tarihleri arasında "Kan Kardeşler" müzikali, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar" oyunu ve Üsküdar Tekel Sahne'de "Medea Meterial" oyunu tiyatro tutkunlarıyla bir araya gelecek.
Konserlerle Zenginleşen Kültürel Atmosfer
AKM Tiyatro Salonu'nda 19 Şubat'ta düzenlenecek olan "Şehnaz Makamında Klasik Türk Müziği Faslı ve Solo Şarkılar" konseri ile Türk Telekom Opera Salonu'nda Cinuçen Tanrıkorur Vefatının 25. Yılında Anma Konseri gerçekleştirilecek.
21 Şubat'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri ile 22 Şubat'ta Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Mertol Demirelli Piyano Resitali Ünlü ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" sergisi Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu sergisi, AKM Müzik Platformu'nda sanatseverlere sunulacak. 19 Şubat'a kadar Rami Kütüphanesi'nde sergilenen Bursevi'nin Kaleminden hüsnühat sergisi de ziyaretçilerini bekliyor. Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilen 1. Beyoğlu Film Günleri 18-27 Şubat tarihlerinde farklı ülkelerden filmleri sanatseverlerle buluşturacak. Ayrıca, Salon İKSV’de edebiyat söyleşileri ve müzik performansları da devam ediyor. Bu etkileyici etkinlikler, İstanbul'un kültürel atmosferini zenginleştirecek ve sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
Öne Çıkan Sergiler
Sinema ve Diğer Etkinlikler
Ünlü ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" sergisi Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu sergisi, AKM Müzik Platformu'nda sanatseverlere sunulacak.
19 Şubat'a kadar Rami Kütüphanesi'nde sergilenen Bursevi'nin Kaleminden hüsnühat sergisi de ziyaretçilerini bekliyor.
Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilen 1. Beyoğlu Film Günleri 18-27 Şubat tarihlerinde farklı ülkelerden filmleri sanatseverlerle buluşturacak. Ayrıca, Salon İKSV’de edebiyat söyleşileri ve müzik performansları da devam ediyor.
Bu etkileyici etkinlikler, İstanbul'un kültürel atmosferini zenginleştirecek ve sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.