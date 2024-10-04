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İstanbul'da Çifte Cinayet ve İntihar Olayına Yayın Yasağı

İstanbul'da yaşanan çifte cinayet ve intihar olayı hakkında yayın yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 20:41
İstanbul'da Çifte Cinayet ve İntihar Olayına Yayın Yasağı

İstanbul'da Şok Edici Olay

İstanbul'da iki kadının öldürülüp ardından failin intihar etmesi üzerine yayın yasağı getirildi. İlgili olayda, şüpheli S.Ç.'nin, Eyüpsultan'da A.H'yi ve Fatih'teki surlarda İ.U'yu öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Savcılıktan Yayın Yasağı Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine, yayın yasağı alınması için yazı gönderdi. Savcılık, yayınların toplum sağlığı ve kamu düzenine olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

Hakimlik Kararı

Yazıda, soruşturma süresince suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla haberlerin yayımına yasak getirilmesi istendi. Hakimlik, talebi değerlendirerek yayın yasağı kararı aldı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na en geç 4 saat içinde uygulanması için bildirimde bulundu.

Tüm bu gelişmeler, olaya dair medyada yer alan haberlerin erişiminin engellenmesini ve içeriklerin kaldırılmasını kapsıyor.

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