İstanbul'da Eğitim-Öğretime Kar Engeli: Yarına Ara Verildi

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:51
İstanbul'da Eğitim-Öğretime Kar Engeli: Yarına Ara Verildi

İstanbul'da Eğitimde Kar Engeli

İstanbul, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi.

Şehirdeki olumsuz hava koşulları, öğrencilerin ve eğitici kadronun güvenliğini tehlikeye atabileceği düşünülerek bu karar alındı. Bakanlık yetkilileri, kar yağışının etkisinin yoğun olacağını ve yolların buzlanacağını vurguladı.

Bu nedenle, ailelerin çocuklarını korumak amacıyla okuldan uzakta tutmalarının en makul çözüm olduğunu belirtiliyor. Öğrencilerin kar yağışına hazırlıklı olmaları gerektiği de ifade edildi.

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