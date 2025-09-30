İstanbul'da Ev Soygunu: 2'si Kadın 4 Şüpheli Kütahya'da Yakalandı

İstanbul'da evinde silahla tehdit edilip 95 bin lira gasbedilen F.K'yi darbeden 2'si kadın 4 şüpheli Kütahya'da yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:21
İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin evinde silahla tehdit edilerek para ve senetlerinin alındığı olayda, 2'si kadın olmak üzere 4 şüpheli Kütahya'da yakalandı.

Olayın Detayları

Esenyurt Koza Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki F.K., 13 Eylül'de emniyete başvurarak evine eğlenmeye çağırdığı kişilerin kendisini darbedip, başına silah dayamak suretiyle 95 bin lirasını gasbettiklerini ve 3 boş senet imzalattıklarını bildirdi.

Soruşturma ve Yakalama

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek daireye giren kişilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin Kütahya'ya kaçtığı belirlenince polis ekipleri operasyon düzenleyerek zanlıları yakaladı ve İstanbul'a getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 23 yaşındaki B.Ş. ile 25 yaşındaki U.D. de bulunuyor. B.Ş'nin çeşitli suçlardan 44 kaydı, U.D'nin ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer Bulgular

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağduru darbettikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

