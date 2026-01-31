İstanbul'da Fenomenlere Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 4 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda fenomen gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:34
Operasyon ve soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında bu sabah operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinde yapıldı. İlk haberlerde isimler arasında Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi fenomenler yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla bulunuyor.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

