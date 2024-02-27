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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Operasyonda 10 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonda İstanbul ve başka bir ilde 10 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 11:24
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Operasyonda 10 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün askeri kanadında yer alan şüphelilerin ankesörlü telefonlardan düzenli ve sıralı olarak arama yaptıkları belirlendi. İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu bu şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Askeri okullara girmek için yapılan mülakat sınavlarında örgüt üyelerine avantaj sağlamak için aday numaralarını kullanan şüphelilerin varlığı ortaya çıktı. Savcılık, bu durumla ilgili olarak 10 eski asker ve "mahrem imam" olduklarını itiraf eden 4 şüpheli hakkında gözaltı emri çıkardı.

Emniyet güçleri, İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin yurtdışına kaçtığı, 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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