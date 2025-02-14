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İstanbul'da Fiyat Pazarlığı Yapan Hastanenin Anjiyografi Ünitesi Mühürlendi

İstanbul'da özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi, acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:49
İstanbul'da Fiyat Pazarlığı Yapan Hastanenin Anjiyografi Ünitesi Mühürlendi

İstanbul'da Özel Hastane Mühürlendi

İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesi, Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendi. İlgili sağlık kuruluşuna yönelik soruşturma devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü İnceleme Başlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde söz konusu anjiyografi ünitesini mühürleyerek tutanak tuttu. Bu durum, hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına yol açtı.

Yıllardır Devam Eden Etik Dışı Uygulamalara Son

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşların sağlık ve haklarının önemine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Güner, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığına dair tespit sonrası bütün idari yaptırımlar derhal uygulanmıştır. Sağlık hizmetlerinde etik dışı uygulamalara göz açtırmayacağız.”

Hedef: Kamu Sağlığını Korumak

Sağlık müdürü, kamu sağlığını tehdit eden her türlü suistimale karşı sıfır tolerans ilkesinin kararlılıkla uygulanacağını ve denetimlerin artırılacağının altını çizdi. “Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek, sağlık sistemimizin güvenilirliğini korumak temel sorumluluğumuzdur.” ifadeleriyle sürecin devam edeceğini belirtti.

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