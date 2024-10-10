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İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da kuyumcu ve iş yerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili 9 kişi tutuklandı. Olayda 5 milyon lira değerinde altın çalındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:50
İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızların Kıskacı

İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak, 9 kişi tutuklandı. 28 Ağustos'ta Pendik Doğu Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 5 milyon liralık altın ile Kartal Cevizli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, olayla ilgili olarak hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, çalınan eşyalarla ilişkili olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalar ve Ele Geçirilen Silahlar

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Süreci

Adliyeye çıkarılan 10 şüpheliden 9'u, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinlemesine devam edeceği bildirildi.

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