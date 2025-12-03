İstanbul'da Karaburun: Karadeniz kıyısında Ege'yi andıran mağaralar

Doğal oyuklar, drone görüntüleri ve tarihi fener

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi’nde yıllardır dalgaların vurmasıyla aşınan yüksek kayalar, zamanla mağara görünümü kazandı.

Yaklaşık 20 metre derinliğe kadar uzanan bu doğal oluşumlar, Ege ve Akdeniz koylarını aratmayan etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Karaburun sahilinde, dalgaların sürekli etkisiyle kayaların iç kısımlarında oyuklar ve mağara benzeri boşluklar oluştu. Bu yapılar kıyıya gelen ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor.

Dalgaların aşındırdığı kayalar arasındaki oyuklar ve girintiler, dron kamerası ile havadan görüntülendi ve bölgenin doğal dokusu gözler önüne serildi.

Tarihi yapısıyla bölgenin simgesi olan Karaburun Feneri görüntülere ayrı bir anlam kattı. 19. yüzyılda inşa edilen ve Türkiye’nin en güçlü deniz fenerlerinden biri olarak bilinen fener, yüksek konumu sayesinde Karadeniz’den gelen gemilere yol gösteriyor.

Karaburun sahilinde ortaya çıkan bu doğa harikası görüntüler, İstanbul’un kuzeyinde Ege'yi andıran manzarasıyla görenleri mest etti.

