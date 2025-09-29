İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, 42 sanık hakkında yargılama süreci başladı. Duruşmaya 11 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı; bir kısım sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Esra Kurtar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, banka hesabına gelen paraların söz konusu suçtan kaynaklanmadığını söyledi. Tutuksuz sanık Züleyha Bedir, üzerine kayıtlı iki dairenin eşinin ve kendisinin çabalarıyla alındığını belirterek iddiaları reddetti.

Tutuklu sanıklardan Osman Mercan ise 26 yıllık hukukçu olduğunu, ofisini kapattığını ve yurt dışında bulunan çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu belirterek tahliye talep etti. Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerini aklamak suçlamalarıyla, birbirleriyle bağlantılı dört organize suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de Haziran 2024'te düzenlenen Kuyu-4 operasyonunda yakalanan şüphelilere yer verildi. İddianamede, 13'ü tutuklu 42 sanık bulunduğu belirtildi.

İddianamede, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile uluslararası işbirliği kapsamında EUROPOL kanalıyla temin edilen ve çözümlenen SKY-ECC isimli kriptolu haberleşme programına ilişkin tespitler, verilerin Türkiye'ye aktarılması ve örgüt elebaşları olduğu belirtilen İbrahim Kurtar ile Sezgin Kurtar başta olmak üzere örgüt üyelerinin hangi ID kodlarıyla bu programı kullandıklarına dair bulgulara yer verildi.

İddianamede, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığının 20 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve eklerine ilişkin incelemeye göre; 23 Mart 2021 ile 14 Nisan 2021 tarihleri arasında Moskova bölgesinde, Balaşıha şehrinde 370 kilo 605,93 gram eroin maddesinin ele geçirildiği ve Hüsnü Coşar, Özgür Bedir ve Miroslav Angelov Asenov isimli şahısların yakalandığının tespit edildiği aktarıldı. Rusya yetkili makamlarının çalışmaları sonucunda organizasyon içinde İbrahim Kurtar, Sezgin Kurtar, Kamuran Kurtar, Ömer Faruk Kurtar, Uğur Kurtar, Zeki Kurtar, Fatih Bedir ve İran vatandaşı Jalal Salımı Anbi isimlerinin de yer aldığı bildirildi.

İddianamede örgütün temel amacının, yabancı ülkelerden temin edilen veya imalathanelerde üretilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürerek veya yurt dışına göndererek sürekli haksız kazanç elde etmek olduğu vurgulandı. Mesajlaşma çözümlemeleri doğrultusunda, şüphelilerin 2020 ve 2021 yıllarında İran'dan temin ettikleri uyuşturucuları Rusya üzerinden Avrupa ülkelerine sevk ettikleri, birçok sevkiyatın kolluk birimlerine yakalanmadan hedef ülkelere ulaştırıldığı ve satışın o ülkelerdeki bağlantılı şahıslar aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Satıştan elde edilen gelirlerin toplanıp hawala yöntemiyle döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla Türkiye'ye getirildiği aktarılırken, Hacı ve Hacı Adil lakaplarıyla anılan örgüt elebaşı İbrahim Kurtar'ın sevkiyatların organizasyonunda merkezi rol oynadığı, tedarikten satışa ve suç gelirlerinin kayıt dışı yollarla Türkiye'ye transfer edilmesine kadar sürecin tamamının onun kontrolünde yürütüldüğü belirtildi.

Örgüt üyelerinin yöneticileri olan İbrahim Kurtar ve Sezgin Kurtar'a sıkı sıkıya bağlı çalıştıkları, sevkiyat sırasında yaşanan tüm gelişmelerden yöneticileri haberdar ettikleri ve onayları olmadan bir sonraki aşamaya geçmedikleri kaydedildi. Örgütün başta İran olmak üzere birçok ülkeden temin ettiği uyuşturucuları başka ülkeler üzerinden Hollanda'ya sevk ettiği ve Hollanda'daki elemanları vasıtasıyla satışını gerçekleştirdikten sonra geliri hawala ile Türkiye'ye sokarak akladığı ifade edildi.

İddianamede, ayrıca 13'ü tutuklu 41 sanığın çeşitli suçlardan 2 yıl 4 ay ile 495 yıl arasında hapisle cezalandırılmasının istendiği belirtildi. Örgüt elebaşı İbrahim Kurtar için ise 327 yıldan 495 yıla kadar hapis ve 50 milyon lira para cezası talep ediliyor; ayrıca elebaşı olması nedeniyle diğer şüphelilerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulması istendi.