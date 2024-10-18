İstanbul'da Kuyumculardan Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu

İstanbul'un 6 farklı ilçesinde, 8 kuyumcudan hırsızlık yapmakla suçlanan iki şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece, Fatih, Esenler, Bağcılar, Tuzla ve Kartal'daki kuyumcularda 'tırnakçılık' yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Derya A. (24) ve Berivan K. (22) isimli iki sanık, Fatih bölgesinde yakalandı. Derya A. hakkında 22 ayrı suç dosyası, 2 aranma kaydı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunurken; Berivan K. hakkında ise 30 suç dosyası, 8 aranma kaydı ve 8 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Hukuki Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye intikal ettirildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

İstanbul'un 6 ilçesinde 8 ayrı kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece, Fatih, Esenler, Bağcılar, Tuzla ve Kartal'daki kuyumculardan "tırnakçılık" diye tabir edilen yöntemle hırsızlığa ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri belirlenen Derya A. (24) ile Berivan K. (22) Fatih'te yakalandı.