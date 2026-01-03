DOLAR
İstanbul’da Lodos Uyarısı: Kuvvetli Fırtına ve Ani Sıcaklık Artışı Bekleniyor

AKOM, İstanbul’da güneyli lodosun etkisiyle sıcaklıkların hızla 15 dereceye çıkacağını, kuvvetli fırtına ve tedbirlerin sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:25
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın kenti terk edeceğini bildirdi. AKOM açıklamasına göre, 0 derece civarına ve altına düşen sıcaklıklar, güneyden gelen lodos ve yer yer kuvvetli fırtına ile birlikte hızla artarak 15 dereceye kadar yükselecek.

Fırtınanın seyri ve rüzgar hızı

İstanbul’da sabah saatlerinde batı ilçelerinde etkili olmaya başlayan fırtınanın, öğle ile akşam saatleri arasında şiddetini artırarak il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Sarıyer Rumeli Feneri mevkiinde rüzgarın en yüksek hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldü.

Müdahaleler, hasar ve hazırlıklar

Fırtına nedeniyle olası olumsuzluklara karşı ilgili birimler alarm durumuna geçirildi. İBB bünyesindeki Afet İşleri, İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimlerinin koordinasyonu, bugün saat 10.00 itibarıyla AKOM tarafından yürütülüyor.

Çalışmalarda 2 bin 140 personel ile 928 araç ve iş makinesi görev yapıyor. Fırtına nedeniyle şu ana kadar toplam 95 olaya müdahale edildi; ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 araç hasar gördü. Şans eseri can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Kaydedilen zararlar arasında 39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması ve 40 tehlike arz eden parça düşmesi yer alıyor.

Ulaşım, teleferik ve kamu alanlarındaki kısıtlamalar

Anlık güçlenmeler gösteren rüzgar nedeniyle dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riski sebebiyle Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu ve Beykoz Korusu ziyaretçi girişine geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca, saat 11.20 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan'daki teleferik seferleri işletmeye kapatıldı. Hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında iptaller uygulanırken, 'İstinye-Çubuklu' deniz dolmuş hattı ile 'İstinye-Küçüksu' ve 'Bebek-Küçüksu Anadolu Hisarı' hattı yolcu seferlerinde zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirildi.

Yetkililer vatandaşları, zorunlu olmadıkça deniz ve yüksek riskli açık alanlara çıkmamaları, ağaçların ve gevşek parçaların bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

